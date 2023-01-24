Trabzon'da cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası devam ediyor

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TRABZON (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Trabzon'da bir AVM'de kitap bağış standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap İyileştirir" sloganıyla ülke genelinde başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" çerçevesinde Trabzon'da kurulan stantlarda kitap bağışı devam ediyor.

Trabzon Adliyesi'nde oluşturulan stantta başlatılan kampanyayı daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla kentte bir AVM'de de kitap bağış standı kuruldu.

AVM'de düzenlenen kitap bağış standı açılışına Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Engin Çelebi ve cezaevi savcısı Ali Ballı katıldı.

Stantlarda 15 Şubat'a kadar toplanan kitaplar, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin istifadesine sunulacak.

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