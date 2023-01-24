Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yomra ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çalışan 26 yaşındaki Merve Kurt'a, dün akşam saatlerinde iş çıkışı Karadeniz Sahil Yolu'nun karşısına geçmeye çalışırken M.D'nin kullandığı 61 SF 297 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.