Trabzon'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, T.A'ya ait çanta ve poşetlerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 15 litre alkollü içki ve 10 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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