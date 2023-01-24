Trabzon'da Ekopark üzerinden geçen viyadüğün kolonları resimlendirildi

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi tarafından Beşirli sahilinde 12 bin 300 metrekarelik alanda oluşturulan Ekopark'ın üzerinden geçen viyadüğün kolonları resimlendirildi.
Mavi renge boyanan kolonlara ressamlar tarafından Türk bayrağı, Trabzonspor logosu, hayvan figürleri çizilirken, peyzaj çalışmasıyla da kolonların altı yeşillendirildi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ekopark'ın hizmete açıldığından beri Trabzon'un cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
Ekopark'ın yapılan boyama çalışmasıyla daha güzel bir görünüm kazandığını belirten Genç, şunları kaydetti:
"Özellikle hafta sonları vatandaşların ailece dinlenebildiği, piknik yapabildiği, çocuklarımızın doğayla iç içe oyun oynayabildiği Ekopark, şehir merkezine çok yakın bir noktada yer alıyor. Ekopark'ımızın yoğun talep görmesi yeşil alan ihtiyacının en önemli göstergelerinden biridir. Parkımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği çay ocağı, yeme-içme birimleri, ahşap kulübeler, yürüyüş yolları, kameriye, havuz, küçük çaplı bir hayvanat bahçesi bulunuyor. Doğayla iç içe bir şekilde çam ağaçlarını bünyesinde barındıran Ekopark şehrimizde önemli bir dinlenme ve gezinti alanı olmuştur."
Ekopark içindeki tavşan, güvercin, muhabbet kuşları, kaplumbağa, ördek gibi hayvanların yer aldığı hayvanat bahçesi ve bazı balık türlerinin yer aldığı havuz da bulunuyor.