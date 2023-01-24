Trabzon'da Ekopark üzerinden geçen viyadüğün kolonları resimlendirildi

Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi tarafından Beşirli sahilinde 12 bin 300 metrekarelik alanda oluşturulan Ekopark'ın üzerinden geçen viyadüğün kolonları resimlendirildi.

Mavi renge boyanan kolonlara ressamlar tarafından Türk bayrağı, Trabzonspor logosu, hayvan figürleri çizilirken, peyzaj çalışmasıyla da kolonların altı yeşillendirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ekopark'ın hizmete açıldığından beri Trabzon'un cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Ekopark'ın yapılan boyama çalışmasıyla daha güzel bir görünüm kazandığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Özellikle hafta sonları vatandaşların ailece dinlenebildiği, piknik yapabildiği, çocuklarımızın doğayla iç içe oyun oynayabildiği Ekopark, şehir merkezine çok yakın bir noktada yer alıyor. Ekopark'ımızın yoğun talep görmesi yeşil alan ihtiyacının en önemli göstergelerinden biridir. Parkımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceği çay ocağı, yeme-içme birimleri, ahşap kulübeler, yürüyüş yolları, kameriye, havuz, küçük çaplı bir hayvanat bahçesi bulunuyor. Doğayla iç içe bir şekilde çam ağaçlarını bünyesinde barındıran Ekopark şehrimizde önemli bir dinlenme ve gezinti alanı olmuştur."

Ekopark içindeki tavşan, güvercin, muhabbet kuşları, kaplumbağa, ördek gibi hayvanların yer aldığı hayvanat bahçesi ve bazı balık türlerinin yer aldığı havuz da bulunuyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.