Soçi İşadamları Birliği'nden TTSO ziyareti

Alzheimer ve demansı önlemekte yardımcı olarak hafızayı zehir gibi yapıyor! Ömür boyu beyni korumanın en sağlıklı yolu

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

TRABZON (AA) - Soçi İşadamları Birliği Başkanı Vadim Pavlovich Levchenko, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Ziyarette, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Meclis Başkanı Mustafa Şadan Eren, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve Trabzon'daki iş insanları katıldı.



Levchenko, Türk iş insanlarını 27- 28 Nisan'da Soçi'de düzenlemeyi planladıkları Türk ürünleri fuarına davet etti.

Çelebi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın Avrupa ile ortaya çıkan olumsuz durumu nedeniyle ürünlerinin birçoğunu Türkiye'den alması gerektiğini kaydetti.

Fuarın iş insanları için faydalı olacağının altını çizen Çelebi, "Orada potansiyel var. Bu potansiyeli de Türk iş dünyası olarak değerlendirmek istiyoruz. Fuarın bu konuda yararlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca 50 dönümlük bir yer talep ettik. Bu noktada daha çok Türk inşaat sektöründeki malların üretilip satılabileceği bir alan yaratmak da istiyoruz. Hızlı hareket etmemiz lazım. Fırsatları değerlendirmek gerek. Ayrıca sağlık turizmiyle ilgili de çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Eren de ziyaretten dolayı Levchenko'ya teşekkür ederek, her iki tarafın da karşılıklı kazanacağı bir ticaret hattının kurulması için çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise Soçi-Trabzon hattındaki ticaretin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara destek verdiklerini vurgulayarak, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Levchenko, geçen hafta iki kez TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile online toplantı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fuarla ticari ilişkileri yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz. Fuara sadece Soçi'den değil, Krasnodar, Stavrapol, Rostov ve Kuzey Kafkasya bölgesinden de iş insanlarını davet edeceğiz. Rusya piyasasında çok fazla Türk ürününe ihtiyaç var. Bir diğer önemli konu da Soçi-Trabzon hattında deniz taşımacılığının yeniden başlamasını sağlamaktır. Gemi seferlerini eski haline getirebilirsek önemli bir sorunu çözmüş olacağız. Gerekli izinleri aldık ve gemi bulunması halinde hemen seferlere başlayabiliriz. Bir diğer önem verdiğimiz konu da Soçi'de bir Rus-Türk ticaret evi açmaktır. Her türlü ticari faaliyetin yürütülmesi, iş adamları arasında bağlantı kurulması bu yapı üzerinden devam ettirilebilir. Rusya ve Türkiye arasında aktif ilişkiler devam ediyor. Özellikle gaz ve buğday alımı konusunda ilişkimiz var. Biz bölgeler arasında da ticari ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz."



Ziyaret iş insanlarıyla fikir alışverişinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.