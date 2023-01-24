İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Trabzon'da protesto edildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.



Akşam namazını Konak Cami'nde kılan grup, Uzunsokak'tan başlayarak, ellerinde AGD flamalar ve dövizlerle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklamasını okuyan AGD Liseler Komisyonu Başkanı Muharrem Salih Topal, İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının, insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in önemine vurgu yapan Topal, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır." dedi.

Al-i İmran Suresi'nden örnek veren Topal, şunları kaydetti:

“Buradan haykırıyoruz, Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."

Basın açıklamasına siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.





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