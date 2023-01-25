Trabzon'daki meslek lisesi öğrencileri devlet kurumları için 13 milyon liralık iş yaptı

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TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uygulamalı derslerdeki çalışmalarıyla meslek öğrenip gelir elde ederken devlet kurumlarının da ürün ihtiyacını karşılıyor.

Okulun mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik-elektronik, yenilenebilir enerji, inşaat, bilişim, metal teknolojileri gibi programlarında uygulamalı eğitim veriliyor.

Uygulamalı derslerde mobilya, masa, sıra, sandalye, basketbol potası üreten öğrenciler, etkileşimli tahta, bilgisayar, hard disk gibi ürünlerin de tamirini yapıyor.

İl Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin özgüvenle geleceğe hazırlanırken yaptıkları işlerden aldıkları ödeneklerle derslere daha çok teşvik edildiğini söyledi.

Bakanlığın verdiği destekle son dönemde meslek liselerinin daha donanımlı hale geldiğini belirten Fettahoğlu, "Bulunduğumuz okulda öğrencilerimiz, devletimize ürettikleri mobilyalarla kütüphanelerle masalarla sıralarla geçen yıl yaklaşık 13 milyon liralık katkı sağlamış oldu. Yaklaşık 500 bin lira da hem öğrencilerimizin hem de meslektaşlarımızın ürettiklerinden kendilerine döner sermaye geliri olarak aktarılmış kar payları var." dedi.

- Ara eleman ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor

Fettahoğlu, ülke sanayisinde yıllardır ara eleman sıkıntısı yaşandığını ve meslek liselerinde bu sorunu çözmeye yönelik adımların atıldığını ifade etti.

İş ahlakı ve disiplinle eğitilen gençlerin yarın çok daha iyi noktalarda olacağının altını çizen Fettahoğlu, şunları kaydetti:

"Nihayetinde hepimizin yıllardır bahsettiği sıkıntıların başında ara eleman ihtiyacı geliyordu. Burada öğrencilerimiz bu özgüvenleriyle beraber hem ilimizde hem ülkemizin çeşitli noktalarında belki birçok yeni işletmenin sahibi olacak. Yeni girişimcileri de bugünden itibaren keşfetmeye, onların yolunu açmaya vesile olacağız."

Metal teknolojisi programı 11. sınıf öğrencisi Yahya Emin Levent de atölyede ilkokul sıraları ürettiklerini ifade etti.



Levent, "Buraya metal olarak gelen hammaddeleri biz ölçüyoruz, biçiyoruz, kaynak yapıyoruz. Yani buraya sıfırdan malzeme geliyor, biz bunları sıra olarak okullara yolluyoruz. Burada iş hayatına biraz daha erken başlıyoruz. İş disiplinine erken giriyoruz. İleride çalışmamız daha iyi olacak. Buradan iş yeri açmak ve usta olarak çalışmak için belgelerimizi de alıyoruz. İleride bir tersanede, bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışabiliriz." diye konuştu.

Bilişim teknolojisi programı 12. sınıf öğrencisi Ceyhun Erdem Yıldırım ise devlete faydalı iş yaptıkları için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Devlet kurumlarında arızalı ürünlerin de tadilatını yaparak geri gönderdiklerini anlatan Yıldırım, "Bilgisayar kasası, REM, ana kart değişimleri gerekli parçaların tadilatları, temizliği, bakımı, program kurulumları, robotik dalında işler. Severek yaptığım işi bir de devlet kurumları için yaptığım zaman daha güzel oluyor." ifadelerini kullandı.





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