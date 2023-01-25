Dağcılar, Kaçkar Kış Zirve Tırmanışı gerçekleştirdi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) sporcuları, "Kaçkar Kış Zirve Tırmanışı"nı başarıyla tamamladı.

TDF Trabzon Temsilcisi Fatih Yılmaz'ın liderlik yaptığı dağcılar, Kaçkarlar'da 20-22 Ocak tarihleri arasında tırmanış gerçekleştirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'na çıkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü ile Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü üyesi 7 kişilik grup, ilk geceyi burada geçirdi. İkinci gün Mezovit kamp alanına ulaşan grup, gece saatlerinde ise zirve yürüyüşüne başladı.

Dağcılardan 6'sı, "Büyük Buzul" rotasından 10,5 saat süren tırmanışın ardından 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesine ulaştı. Tırmanış 6 saatlik dönüş yolculuğu ile sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.