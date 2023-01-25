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Akçaabat Belediye Başkanı Ekim Regaip Kandili'ni kutladı

AA

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim Regaip Kandili'ni kutladı

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.

İçerisinde bulunulan üç ayların, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günler olduğunu vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Üç ayların da içerisindeki ilk kandil olan Regaip Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Regaip Kandili ile birlikte Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı ramazanın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna geceye bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gecede sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeliyiz. Rabbimden başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olmasını, milli ve manevi değerlerimizi muhafaza edebilmeyi, iyiliğin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşımın artmasını diliyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin."


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