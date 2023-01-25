"11. Erol Günaydın Tiyatro Günleri" 1-9 Mart'ta gerçekleştirilecek

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesince bu yıl 11'incisi düzenlenen Erol Günaydın Tiyatro Günleri, 1-9 Mart'ta gerçekleştirilecek.



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'ta kültür ve sanat hayatını canlı tutmak, Akçaabatlıların sosyalleşmesine ve sanatla buluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti.



Bu faaliyetlerden biri olan Erol Günaydın Tiyatro Günleri ve tiyatro gruplarının belirlenmesi için titiz bir planlama, çalışma ve organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekim, şunları kaydetti:



"Geleneksel hale getirerek her yıl düzenlediğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günleri'nin bu yıl on birincisini düzenleyeceğiz. Akçaabatlı tiyatro sever vatandaşlarımızın ilgiyle beklediği Erol Günaydın Tiyatro Günleri 1-9 Mart arasında yapılacak. Tiyatro Günlerimize 1999 yılında kurulan Akçaabat Belediye Tiyatromuz başta olmak üzere yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden tiyatro ekipleri katılacak. Bu ekiplerin belirlenmesinde titiz bir planlama ve çalışma yürütüyoruz. Kültür ve sanat şehri olan Akçaabat'ımızın unvanına yakışır faaliyetler yapmaya, Akçaabatlı hemşehrilerimizin gönüllerine dokunabilecek işlere imza atmaya devam edeceğiz."







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