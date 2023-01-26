Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Regaip Kandili'ni kutladı

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, üç ayların manevi havasının ilki olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kandillerin önemine dikkati çeken Ustaoğlu, "Feyzin ve bereketin en yoğun yaşandığı üç aylar ve içerisindeki müstesna günler olan kandiller, insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını arttıran, maneviyatımızın aydınlanmasına vesile olan özel ve güzel gecelerdir." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, Allah'ın rahmet ve merhametinden faydalanabilmek için kandillerin bir fırsat olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek daha çok şükretmeli, yüce yaradanın feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız. Bu vesile ile bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, sağlık ve huzur getirmesini yüce Allah'tan diliyor, tüm Trabzonlu hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı canı gönülden diliyorum."

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