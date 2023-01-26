Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Regaip Kandili mesajı

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İslam alemi için önemli gün ve gecelerin bir arada bulunduğu mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin önemine işaret eden Ustaoğlu, "Yüce Rabbimin rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarımızın kabul olduğu bugünlerde, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, dayanışma içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, kalpleri sevgiyle dolduran, yardımlaşma duygularını artıran bu mübarek gecede rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için edilen duaların kabul olmasını dileyerek, Trabzonlular ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik etti.







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