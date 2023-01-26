Ragbi Kadın Milli Takımı, Trabzon'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Ragbi Kadın Milli Takımı'nın 13 sporcuyla Trabzon'da 16 Ocak'ta başladığı kamp çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren Ragbi Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Sporcularla sohbet eden Arıcıoğlu, millileri Trabzon'da en iyi şartlarda misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Arıcıoğlu, ev konforunu aratmamak adına TOHM koordinatörü ve personeliyle ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Milli takımımız, antrenmanlarını Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda gerçekleştiriyor. Burada da gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Bu uzun süreçte milli takımımızın her zaman yanında olacağız. İnanıyorum ki Ragbi Kadın Milli Takımımız büyük başarılara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Ragbi Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue ise Polonya'da yapılacak 2023 Avrupa Oyunları'nda başarılı olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Polonya'da elde edecekleri dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerine dikkati çeken Ngue, "Bunun için de 12 ülke milli takımının arasında ilk 2 dereceye sahip olmamız gerekiyor. Umuyorum Trabzon bize uğur getirir. Burada kampa girmekten dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ragbi Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Yunus Emre Bostan da takımın hırslı ve arzulu çalıştığını vurgulayarak, bu süreci Trabzon'da geçirmenin oyuncularını ve kendilerini olumlu etkilediğini belirtti.

Bostan, önlerinde 5 ay kadar bir süre olduğunu, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip Polonya'daki şampiyonada Türkiye adına derece elde edeceklerine inandığını kaydetti.

Ragbi Kadın Milli Takımı, Trabzon'daki kamp çalışmalarını 16 Şubat'a kadar sürdürecek.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.