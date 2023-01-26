AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'dan Regaip Kandili mesajı

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, ramazan ayının müjdecisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Regaipin, bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına geldiğine dikkati çeken Balta, "Regaip Kandili'nin adından da anlaşılacağı gibi Allah-u Teala'nın kullarına birçok lütuf ve ihsanda bulunduğu, ibadetlerine çok sevap verdiği, kıymeti ve değeri büyük, rağbet edilmesi gereken bir mağfiret ve rahmet gecesidir." ifadelerini kullandı.

Balta, ibadetle değerlendirilen mübarek gün ve gecelerin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Temennim, milletçe birbirimize olan muhabbetimizin, yardımlaşma, dayanışma hissiyatımızın en güzel şekilde yaşanacağına inandığımız bu günlerin, huzur ve afiyetimizi daha da güçlendirmesidir. Rabbim bu bereketli gün ve geceyi hepimize mübarek kılsın. Bu mübarek gecenin başta salgın hastalık olmak üzere dertlere derman, hastalara şifa ve tüm insanlığa barış huzur getirmesini diliyorum. Üç aylara ulaşmanın sevinci, mutluluğu ile mübarek Regaip Kandili'ni kutlar, Trabzonlu hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."





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