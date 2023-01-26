Trabzon'da parkta düşerek dili boğazına kaçan çocuğu sağlık ekibi kurtardı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde dili boğazına kaçan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

İlçedeki Sahil Parkı'nda arkadaşlarıyla vakit geçiren Yunus Emre H. (16), salıncaktan düşünce dili boğazına kaçtı.

Nefes alamadığını ve baygınlık geçirdiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, müdahale ederek Yunus Emre H'nin nefes almasını sağladı.

Yunus Emre H, sağlık ekibince Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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