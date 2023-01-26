Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'dan Regaip Kandili mesajı

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TRABZON (AA) - Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçhan, mesajında, üç ayların manevi atmosferine girişin habercisi Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik eden Koçhan, "Üç ayların gelişiyle gönüllerimizi huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, hidayet, barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin ve üç ayların tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.



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