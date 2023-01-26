Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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