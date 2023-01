Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, muhtarlarla bir araya geldi

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, muhtarlarla buluştu.

Ekim, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların taleplerini dinledi, mahallelere yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Önceliklerinin mahallelerin acil ihtiyaçlarını gidermek olduğunu vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Akçaabat'a bağlı 73 mahallemiz, muhtarımız var. Her biriyle görüşüp belirlediğimiz öncelikli ihtiyaçları tek tek not aldım. Belediyemizin sorumluluğundaki işleri imkanlarımız dahilinde yapacağımızı belirtmek isterim. Diğer kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan ihtiyaçların da yakından takipçisi olacağız. Akçaabat'ımızın her köşesine hizmet götürmek, büyük küçük her vatandaşımızın derdine ortak olmak, gönüllerine dokunmak için muhtarlarımızla işbirliği halinde omuz omuza çalışıyoruz."



