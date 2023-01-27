Türk çayı ihracatı son 5 yıldır hız kesmiyor

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden çayda ihracat 2018'den itibaren sürekli artarak 2022 yılı itibarıyla 22 milyon 817 bin 725 dolara çıktı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, 2018'de 3 bin 608 ton çay ihracatından 13 milyon 235 bin 900 dolar kazandı.

Bu rakamlar 2019'da 4 bin ton çay karşılığı 15 milyon 247 bin 563 dolara, 2020'de 4 bin 750 ton karşılığı 17 milyon 436 bin 542 dolara ve 2021'de 5 bin 500 ton karşılığı 19 milyon 574 bin dolara yükseldi.

Artış eğilimi 2022'de de devam etti ve geçen yıl 6 bin 322 ton çay ihraç edilerek 22 milyon 817 bin 725 dolar gelir sağlandı. Böylece Türk çayı ihracatı son 5 yılda yüzde 72 artış gösterdi.

- Geçen yıl en fazla ihracat Belçika'ya yapıldı

Türkiye'den 2022'de 111 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı. Belçika, Birleşik Krallık, KKTC, Almanya ve ABD, ihracatta başı çekti.

Geçen yıl Belçika'ya 4 milyon 168 bin 419 dolarlık, Birleşik Krallık'a 3 milyon 34 bin 212 dolarlık, KKTC'ye 2 milyon 226 bin 655 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 184 bin 61 dolarlık ve ABD'ye 1 milyon 535 bin 353 dolarlık çay ihraç edildi.

Bir önceki yıldan farklı olarak İtalya, Kongo, Yemen, Kolombiya ve Mayotte'ye de çay satıldı.

- "Talep artışı çay ihracatımıza pozitif yansıdı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk çayının ülke ve bölge için önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Türk çayı ihracatının Kovid-19 salgını sürecinde de artışını sürdürdüğünü belirten Gürdoğan, son 5 yılda elde edilen gelirin yüzde 72 oranında arttığını kaydetti.

Gürdoğan, 2022'de salgının etkilerinin azalması ve turizmin hareketlenmesinin Türk çayına talebi daha da artırdığına işaret ederek, "Talep artışı çay ihracatımıza pozitif yansıdı. Türk çayı ihracatında 2023'e çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz. Beklentimiz her zaman yüksek. Hem ihracatımızın hem de ülke çeşitliliğimizin pozitif yönde artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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