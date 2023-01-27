Soçi heyetinden TTSO'ya ziyaret

TRABZON (AA) - Rusya Federasyonu'nun Soçi kentinde 27-28 Nisan'da Türk Ürünleri Fuarı düzenlenecek.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Soçi İşadamları Birliği Başkanı Vadim Pavlovich Levchenko, beraberindeki heyetle TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.
Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu, Muavin Konsolosu Rustem Khaziev, 27-28 Nisan'da Soçi'de yapılması planlanan fuarın, Trabzon ve Soçi arasındaki ilişkilerin ve ticaretin geliştirilmesi için fırsat olduğunu belirtti.
Çelebi ise fuara çok sayıda iş dünyası temsilcisi ile katılmayı planladıklarını vurgulayarak, "Her iki tarafın iş insanları birçok sektörde işbirliği yapmaya istekliler. Amacımız iki ülke ve kardeş şehirlerimiz Soçi ile Trabzon arasında yeniden ticari faaliyetlerimizin geliştirilmesidir." ifadelerini kullandı.