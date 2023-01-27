Trabzonspor kafilesi, Hatay'a gitti

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Hatay'a gitti.
Bordo-mavili takım, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz ile Marek Hamsik'in yer almadığı kafile, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Hatay'a hareket etti.
Kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Naci Ünüvar yer aldı.