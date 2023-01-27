Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi

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TRABZON (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen B.H, Metin Lokumcu'nun olayları yatıştırmaya çalıştığını savunarak, dava dosyasındaki görsellerde Lokumcu'nun elinde görülen limonu, biber gazı atılınca kullanması için kendisinin verdiğini söyledi.

Polislerin, Lokumcu'yu toplumun önderi gördüklerini iddia eden B.H, kullanılan gazın Lokumcu'nun bulunduğu tarafa doğru atıldığını ileri sürdü.

Tanık A.G. de olay günü karışıklıklar çıktıktan sonra Lokumcu'nun olayları yatıştırmak için alanda her tarafa gittiğini gördüğünü söyledi.

Lokumcu'nun yeğeni G.G. ise olaylar olduğu sırada ailesiyle çay topladığını, dayısının olaylarda fenalaştığını duyunca hastaneye gittiklerini anlattı.

G.G, dayısının hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra, diğer dayısı Mete Lokumcu'nun yolda koşarak bağırması ile üzerlerine biber gazı atıldığını iddia etti.

Avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutanakta imzası bulunan polislerin dinlenmesine, dosyadaki görüntülerin ham hallerinin istenmesine, bilirkişi ve keşif talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken, olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, bu mahkemenin "görevsizlik kararı" üzerine Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

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