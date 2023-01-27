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Trabzon Büyükşehir Belediyesinde ulaşımda çalışacak personel belirlendi

AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde ulaşımda çalışacak personel belirlendi

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Ulaşım AŞ (TULAŞ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak personel kura ile belirlendi.

Kura, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman'ın da katılımıyla noter huzurunda gerçekleştirildi.

Ataman, 1414 başvurudan 552'sinin asgari şartları sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"552 adayın sürüş ve psikoteknik mülakatları Trabzon Akoluk sürücü adayı eğitim ve sınav yerinde gerçekleştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 4 gözetmen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 2 psikolog ve TULAŞ bünyesinden 2 gözetmenin yer aldığı mülakat komisyonu ile 479 aday eşitlik ve hakkaniyet ilkelerinden taviz verilmeden mülakata tabi tutulmuştur. Her adaya sürüş mülakatı için 3 ayrı puan değerlendirmesi, psikoteknik mülakatı için 2 ayrı puan değerlendirmesi toplam 5 puan değerlendirmesi yapılmıştır." diye konuştu.

Mülakatlarda 90 ve üzeri puan alan 29 kişi işe direkt alındı. Noter huzurunda çekilen kurada, 101 aday arasından 41 asil ve 25 yedek isim belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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