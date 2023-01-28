Tadilattaki düğün salonunda çıkan yangın hasara neden oldu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tadilattaki düğün salonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş hanının çatı katındaki düğün salonunda tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.



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