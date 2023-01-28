Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sağlık durumu

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılacak maçın kadrosundan çıkartılan Marek Hamsik'in sağ baldır bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullandı.

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