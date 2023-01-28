Trabzon'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Demirkapı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda İlteriş E'nin (42) üzerine daha önceden kesilmiş ağaç devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan İlteriş E, yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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