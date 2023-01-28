İYİ Parti'li Ünzile Yüksel, partisinin Trabzon Kongresinde konuştu:

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TRABZON (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, "Şunu bilsin ki herkes, bu ülkenin kaderini, makus talihini sevgili Genel Başkanımızın liderliğindeki İYİ Parti kurtaracak, yıkacaktır." dedi.

Yüksel, partisinin, kentte bir otelde organize edilen 3. Olağan Kongresinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ülkeye umut olduğunu söyledi.

Partinin kuruluşundan bu yana beraber yol yürüdüklerini belirten Yüksel, "Beraberce cesaretin, yiğitliğin, dik duruşun, Elif gibi duruşun cinsiyetle değil, yürekle olduğunu gösteren o cesur lider Meral Akşener'in ardından birlikte yürüyoruz. Şunu bilsin ki herkes, bu ülkenin kaderini, makus talihini sevgili Genel Başkanımızın liderliğindeki İYİ Parti kurtaracak, yıkacaktır." diye konuştu.

Yüksel, seçim tarihinin partisi için sorun teşkil etmediğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz millet olarak mayısları çok severiz. 14 Mayıs 1950'de tek adam sistemini sandığa gömdük. 19 Mayıs 1919'de Türk'ün atası Mustafa Kemal Samsun'a çıktı ve milli mücadeleyi başlattı. Cennetin ayaklarının altına verildiği Anneler Günü kutlanır. İşte 14 Mayıs'ta da bir anne, bir Türk kadını bu milletin kör talihini yenecek ve o sandıktan İYİ Parti birinci çıkacak. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, bizim partimizin adı İYİ Parti ve bizim tek liderimiz var o da sayın Meral Akşener."

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise "Çok zor, çok sıkıntılı günlerden geçtik. Salon verilmeyen günlerden, salona sığmadığımız günlere geldik." dedi.

Fatma Başkan, Mustafa Küçükibrahimoğlu ve Mehmet Şükrü Hacıahmetoğlu'nun yarıştığı kongrede, İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığına Fatma Başkan seçildi.

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