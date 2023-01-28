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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da konuştu:

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz. Savunma sanayisi konusunda son yıllarda Türkiye'mizin atmış olduğu adımlar, bizim için gurur vesilesidir." dedi.

Sarıgül, Trabzon'da sebze meyve halinde esnafı ziyaret etti, ardından Akçaabat ilçesinde bir restoranda partilerle bir araya geldi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, bir gazetecinin, altılı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde aday olamayacağına yönelik söylemleriyle ilgili sorusu üzerine "Bir siyasiyi kanunla yok edemezsiniz. Bir siyasinin yok olma şekli, demokrasilerde sandıktır. Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak. Karşısına başka adaylar da çıkacak. Milletimizin vereceği karara herkes saygı duyacak. Demokratik bir ortamda seçim yapılacak. Bir siyasiyi yasal yollarla engellemeye çalışmak doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da seçilip seçilmeme kararını ancak milletimiz bilir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, İsveç'in NATO'ya alınmaması halinde Türkiye'ye F-16 uçağı vermeme yönündeki tavrını değerlendiren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri F-16'larını alsın, başına çalsın. Türk savunma sanayisi Allah'ıma hamd ediyorum ki Amerika'ya ders verecek ölçü içerisinde güçleniyor. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Biz ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz. Savunma sanayisi konusunda son yıllarda Türkiye'mizin atmış olduğu adımlar, bizim için gurur vesilesidir. Amerika ve Pentagon, Türkiye'yi kıskanıyor. Çünkü savunma sanayisi konusunda Amerika'yı aştık, daha da aşacağız. Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir olay varsa anlayın ki onun altında Amerika vardır. Allah'ımın izniyle Türk savunma sanayisi de Amerika'ya ders verecek."

Beşikdüzü ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulunan Sarıgül, ardından Beşikdüzü Ceza İnfaz Kurumu önünde partililerin katılımıyla basın açıklaması yaptı.

Sarıgül, geçen yıl 9 Nisan'dan beri 92 cezaevini ziyaret ederek af çağrısında bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Pandemi koşullara münasebetiyle esnafımızdan çeklerini ve senetlerini ödeyemeyen yurttaşlarımız oldu. Yine çeşitli nedenlerle binlerce çocuğumuz ne yazık ki cezaevlerinde dünyaya geldi. Cumhuriyet'imizin 100. yılında şefkatli devletime sesleniyorum. İnanıyorum ki 280 binin üzerindeki kader mahkumuna kol kanat gerecektir. Anneler, babalar, çocuklar, toplumsal barış, kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm. Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük bir Cumhuriyet affı çıkacağına inanıyorum. Bütün siyasi partiler olarak, 'Af çıkarsa bana şu faydası olur, şu kadar oy alırım, bu kadar oy kaybederim'den uzaklaşalım. Gelin el birliğiyle 280 binin üzerindeki kader mahkumunu anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturalım."

Sarıgül, yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın Akçaabat ilçesindeki kabrini de ziyaret etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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