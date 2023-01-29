Trabzonspor'da büyük düşüş

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu arıyor.

Geçen sezon ligin 20 maçlık bölümünde 49 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 35 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonki 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 49 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 20 maçta 10 galibiyet, beşer beraberlik ve mağlubiyetle 35 puan toplayıp 6. sırada kendine yer bulabildi.





- Kalesi düştü

Trabzonspor, bu sezonki 20 maçta daha az gol attı, kalesinde daha fazla gol gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon 37 gol atıp 14 gol yerken bu sezon 31 gol atıp 27 gole engel olamadı. Böylelikle 6 gol az atan Karadeniz ekibi, 13 gol de fazla yedi.





- Geçen sezon toplamda 3 kez mağlup oldu

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olurken bu sezon 20 maçta 5 defa yenildi.

Geçen sezon Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-2, Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen bordo-mavililer, bu sezon da Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0 ve Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.





- Dış sahada çöktü

Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen bordo-mavililer iç sahada 10 maçta 24 puan toplarken, 120 gündür kazanamadığı dış sahada 10 maçta 11 puan elde edebildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.