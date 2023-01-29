Trabzonspor'da büyük düşüş

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu arıyor.
Geçen sezon ligin 20 maçlık bölümünde 49 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 35 puanda kaldı.
Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonki 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 49 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 20 maçta 10 galibiyet, beşer beraberlik ve mağlubiyetle 35 puan toplayıp 6. sırada kendine yer bulabildi.
- Kalesi düştü
Trabzonspor, bu sezonki 20 maçta daha az gol attı, kalesinde daha fazla gol gördü.
Bordo-mavililer, geçen sezon 37 gol atıp 14 gol yerken bu sezon 31 gol atıp 27 gole engel olamadı. Böylelikle 6 gol az atan Karadeniz ekibi, 13 gol de fazla yedi.
- Geçen sezon toplamda 3 kez mağlup oldu
Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olurken bu sezon 20 maçta 5 defa yenildi.
Geçen sezon Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-2, Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen bordo-mavililer, bu sezon da Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0 ve Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.
- Dış sahada çöktü
Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.
Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen bordo-mavililer iç sahada 10 maçta 24 puan toplarken, 120 gündür kazanamadığı dış sahada 10 maçta 11 puan elde edebildi.