Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına yeniden Metin Kara seçildi.



Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin seçimli olağan genel kurulunda, mevcut başkan Kara başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.



Yeniden seçilen Kara'nın yönetim kurulunda Şükrü Bekar, Mehmet Yılmaz, Halil Tokul ve Yahya Tomaç yer alırken, denetim kurulu üyeliğine Aytekin Keleş ve Ahmet Varol seçildi.



Kara, yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkara zor dönemlerinde can suyu olabilecek kredilerin verilmesi noktasında yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

Bankacılıkta geçmişe dönük olumsuz bilgilerin kullanılması uygulamasına son verilmesini isteyen Kara, şunları kaydetti:

"2001 yılından bu yana kredi borcu, nakdi, gayri nakdi kredisi, karşılıksız çeki, protestolu senetleri nedeniyle bankalar ile ihtilafa düşen çok sayıda esnaf ve sanatkar kredi kullanmakta sorun yaşamaktadır. 2009 yılı ocak ayında 5834 sayılı karşılıksız çekler ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kart borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanun çıkarılmıştır ancak bu kanun da bankalarca dikkate alınmamıştır. Bankacılıkta geçmişe dönük olumsuz bilgileri kullanma uygulamasına son verilmesi ve mutlak surette yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Kara, başkanlığını yürüttüğü Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) çatısı altında esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan projelere de değinerek, Trabzon'da turizmin ileriye taşınması adına birçok önemli proje yürüttüklerini ve 2023 yılında da yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.