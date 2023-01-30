Trabzonspor'un golcüleri bekleneni veremedi

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TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 35 puanla 6. sırada yer alan ve şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı santrforlardan verim alamadı.

Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübünden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, yeni takımında beklentinin uzağında kaldı.

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.

Umut Bozok, Trabzonspor'da 13 lig maçında 508 dakika görev alırken 2 gol kaydetti.





- Gomez, 3 gol attı





Trabzonspor'un Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez ise 14 maçta 1060 dakika forma giyerken 3 gol kaydetti.

Gomez, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 biten karşılaşma ile bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 ve Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendiği karşılaşmalarda 1'er gol attı.





- Üç oyuncunun gerisinde kaldılar





Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Trezeguet 6'şar, Enis Bardhi ise 4 golle skora katkı verdi.

Santrforlardan Maxi Gomez 3, Umut Bozok ise 2 gol olmak üzere toplamda 5 gol kaydetti.





- Djaniny siftah yapamadı, Yusuf Yazıcı katkı veremedi





Trabzonspor'da geçen sezon 10 golle takıma katkı veren hücum oyuncularından Djaniny de bu sezon kayıplarda.

Geçen sezon takımda en golcü dönemini geçiren Djaniny, bu sezon ise 698 dakika görev yaparken rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Trabzonspor'a Fransa'nın Lille takımından dönen Yusuf Yazıcı da eski günlerinin uzağında kaldı. Bordo-mavili futbolcu, 8 lig maçında görev yaptı, 1 gol attı.





- Cornelius 10 gol atmıştı





Trabzonspor'un Kopenhag Kulübüne verdiği Andreas Cornelius, geçen sezon 20 haftalık bölümde 10 golle takımının başarısında önemli rol oynamıştı.



Danimarkalı oyuncu, bu sezon ilk 4 hafta formasını giydiği bordo-mavili takımda 1 gol kaydetmişti.

Cornelius, santrforlar Umut Bozok ve Maxi Gomez'den 2 kat daha fazla gol kaydederek kendisini arattı.



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