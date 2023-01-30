Kendisi için yapmaya başladığı takılar 24 ülkede alıcı buluyor

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TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Trabzon'da, 6 yıl önce başladığı takı yapımında profesyonelleşen ve iş yeri açan Mehtap Hacısalihoğlu'nun tasarımları, yurt içinin yanı sıra 24 ülkede alıcı buluyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Hacısalihoğlu, ilk başta kendisi için ürettiği takıları sosyal medya üzerinden tanıtmaya başladı.

Ürünlerinin beğenilmesi üzerine bu işe profesyonel olarak devam etmeye karar veren Hacısalihoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 40 bin lira hibe desteği aldı.

Hacısalihoğlu, 2021'de açtığı iş yerinde 3 kişiye de istihdam sağlayarak inci ve doğal taşlar başta olmak üzere altın ve gümüş kaplama malzemelerle kolye, küpe, yüzük, bileklik gibi takılar üretiyor.

Ürünlerini oğlunun desteğiyle uluslararası internet satış platformlarında satışa çıkaran girişimci kadın, talepler doğrultusunda başta ABD olmak üzere Dubai, İtalya, Fransa, Yeni Zelenda'nın aralarında bulunduğu 24 ülkeden alıcı buluyor.

51 yaşındaki Hacısalihoğlu, AA muhabirine, bu işe 6 yıl önce kendisine takı hazırlayarak başladığını söyledi.

İstediği tarzda takı bulamadığı için kendisinin üretmeye karar verdiğini belirten Hacısalihoğlu, "Kendime yaptığım tasarımlarım arkadaş çevremde de çok beğenildi. Oğlum da çok destek oldu bana, birlikte bir sosyal medya sayfası açtık. Sayfa açılınca tahmin edemeyeceğim kadar olumlu tepkiler aldım. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da çok ilgi gördük." dedi.

Hacısalihoğlu, kurumsallaşmanın satışlarını artırdığını ifade ederek, cirolarının 2022 yılında 2 milyon lira olduğunu, bunun 1 milyon lirasını ihracattan kazandıklarını kaydetti.

- "Ürünlerimiz dizilerden de talep görüyor"

Bütün ürünlerin tasarımını kendisinin yaptığını aktaran Hacısalihoğlu, kadınlar farklı tasarımları beğendiği için kısa sürede çok tercih edilen marka haline geldiklerini söyledi.

Hacısalihoğlu, bazı ünlü isimlere ve dizilere de takı gönderdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Takılarımı, kolyelerimi daha çok insana ulaştırmak istiyorum. Belli başlı markalar var. Ben ileride onların bulunduğu yerde olacağımızı düşünüyorum. Ürünlerimiz dizilerden de talep görüyor. Bakıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. İstediğimiz, popüler olacağına inandığımız dizi olursa karşılıklı anlaşma yaparak gönderiyoruz. Şarkıcılarla ve modellerle de çalışıyoruz."

KOSGEB İl Müdürü Muhammet Mustafa Kurt ise kadın girişimcilerin başarılarından mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Mehtap Hanımın işletmesini kurmak için bize başvurusu oldu. Kendi birikimlerini, emeğini artık katma değere katma vaktinin geldiğini bize söylemişti. Tabii kadın girişimci olması, sektörünün önünün çok açık olması bizim de ilgimizi çekti. Şu anda yurt dışına ürün satabilir işletme olarak karşımızda. Bu bizim için de çok büyük gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.





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