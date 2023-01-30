Uzadıkça uzayan kuymağa sıra dışı videolar çekiyor

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu İbrahim Muratoğlu, Karadeniz'in en önemli yöresel lezzetlerinden kuymağın hangi ürünlerle yapıldığını ve nasıl uzadığını göstermek için sıra dışı videolar çekiyor.

Of ilçesinde "Yayuk Yöresel" adını verdiği dükkanında tereyağı, peynir, bal ve mısır unu gibi yöresel ürünler satan 32 yaşındaki Muratoğlu, kuymağa yönelik sorular üzerine tanıtım videosu çekmeye karar verdi.

Yayık tereyağını, telli peynir ve mısır unu ile buluşturan Muratoğlu, videolarında, uzadıkça uzayan kuymağını göstermek için ilginç yöntemler denedi.

Muratoğlu, Of ilçe tabelasına, evin çatısına ve iş makinesine çıkarak "kuymak uzatma" videosu çekti.

- "Amacım ne kadar uzuyor diye peynirin kalitesini göstermekti"

Forklifte çıkarak çektiği ve sosyal medyada paylaştığı "kuymak uzatma" videosu ilgi gören Muratoğlu, AA muhabirine, şarküteri işini 5 yıldır yaptığını söyledi.

Muratoğlu, zaman zaman ürünlerinin tanıtımına yönelik video çekerek sosyal medyada paylaştığını, müşterilerden gelen sorular üzerine ürünlerin kullanıldığı yiyeceklere yönelik de videolar çekmeye başladığını aktardı.

Kuymak videolarının da bu şekilde ortaya çıktığını, bir süre sonra farklı videolar çekmeye karar verdiğini anlatan Muratoğlu, şunları söyledi:

"Aslında amacım biraz da ne kadar uzuyor diye peynirin kalitesini göstermekti. Öyle bir ilginç video çekmeye çalıştık. Forkliftle beraber burada iş yerimizin önünde kuymağımızı kaldırdık. Daha da uzardı ama forklift o kadar uzuyordu. İnşallah bir dahakine vinçle beraber yapacağız."

Muratoğlu, Oflu vatandaşların dikkatini çekmek için Of'a giriş tabelasında da merdivene çıkarak bir kuymak uzatma videosu çektiğini aktardı.

Çektiği videonun sosyal medyada yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken İbrahim Muratoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bazı sosyal medyalarda çok izlendi. Peynir olarak da çok rağbet gördü. Herkes bizden kullandığımız peynirden istedi. Bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum. Bazı sosyal medya araçlarında videomuza çok tıklanmalar geldi, mutluyuz."





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