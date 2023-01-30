Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın son bölümünde ise bordo-mavili futbolcular ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.





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