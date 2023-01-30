Trabzonsporlu Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi

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TRABZON (AA) - Trabzonsporlu oyuncu Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Futbol A Takım Doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Polat, oyuncunun tedavisine sağlık ekibince başlandığı kaydedildi.

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