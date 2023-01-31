Gemi yangınında ağır yaralanan Mısırlı işçi, 40 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtarılan Mısır uyruklu 33 yaşındaki Walid Elzayat'ın Trabzon'daki tedavisi devam ediyor.

Sinop'un 7 mil açıklarında 20 Aralık 2022'de Panama bandıralı "Beata Alfa" isimli 17 mürettebatı bulunan gemide çıkan yangından yaralı kurtarılan Elzayat, önce kentteki bir hastanede tedavi altına alındı.

Vücudunda ağır yanıklar bulunan Elzayat, daha sonra ambulans helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Entübe olan ve yüzde 60'ın üzerinde yanıkla tedavisine başlanılan Elzayat, yoğun bakımda zorlu geçen 40 günün ardından servise çıkarıldı.

Tedavisi serviste 10 gün daha sürecek Elzayat, yakınlarıyla da görüşme imkanı buldu.

- "Kardeşimle karşılaştıktan sonra psikolojik olarak da rahatladım"

Yoğun bakımdaki 40 günün ardından yeniden ayağa kalkan Walid Elzayat, AA muhabirine, yangında yaşadıklarını anlattı.

"Akşam 17.00 gibi işi bitirdik. Ertesi gün Karadeniz'de limana girecektik. Yukarı çıktığımızda bir duman gördük ve sonrasında kapıyı açtık, ateşi gördük." diyen Elzayat, yangını söndürmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını, sonrasını hatırlamadığını ifade etti.

Elzayat, yoğun bakımda 40 gün geçirdiğini belirterek, "Her şey 10 üzerinden 10. Doktorundan hemşiresine her şeyi dört dörtlük yaptılar. Temizlik olsun, bakım olsun, hiçbir eksiklikleri yok. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yoğun bakımdan çıkınca kardeşiyle bir araya geldiğini aktaran Elzayat, "Kardeşimle karşılaşmadan önce hep başka bir alemdeymiş, tek başımaymış gibi hissediyordum. Kardeşimle karşılaştıktan sonra psikolojik olarak da rahatladım. Aynı şekilde hemşirelerle de artık etkileşim halinde olunca kendimi daha iyi hissettim." dedi.

Elzayat, eşi ve çocuğuyla da telefonla görüştüğünü belirterek, "Eşim ve çocuğumla direkt iletişime geçtim. Yanımda kardeşim de vardı. Psikolojik anlamda da içim rahatladı." ifadelerini kullandı.

- "Gerçekten hayal üstü ilgi vardı"

Kardeşini 40 gün yoğun bakım kapısında bekleyen Ahmed Muhammed Elzayat da olayı ilk duyduğunda çok kötü hissettiğini dile getirdi.

Yengesine ve ailesine durumu net bilgi almadan aktarmadığını ifade eden Elzayat, "Ne oluyor, ne bitiyor, onu tam öğrendikten sonra eşine haber verdim. Sonrasında da Trabzon'a geldim." diye konuştu.

Elzayat, kardeşini yoğun bakım kapısında uzun süre beklediğine işaret ederek, "Servise çıkarıldığında daha iyi olduğunu bildiğim için mutlu oldum. Yoğun bakımda gerçekten çok fazla ilgi, alaka gösterildi. Gerçekten hayal üstü ilgi vardı. Her iki durumda da içimiz rahattı." dedi.

- "Şu an durumu oldukça iyi, taburcu olabilecek hale geldi"

KTÜ Farabi Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Livaoğlu da Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla hastanın 40 gün önce merkeze getirildiğini söyledi.

Hastanın yaklaşık yüzde 60 civarında yanığının olduğunu anlatan Livaoğlu, şöyle devam etti:

"Yüzde 50-60'ın üzerinde bir de inhalasyon yanığı (solunum yolundaki yanık) vardı. İnhalasyon da çok tehlikeli ve ölüm oranı çok yüksek bir yanıktır. Bu geçen 40 günlük süre zarfında genel durumu toparlandı. Uzun süre pansuman edildi. Şu an durumu oldukça iyi, taburcu olabilecek hale geldi."

Livaoğlu, hastanın ilk geldiğinde durumunun entübe olduğunu da anımsatarak, "Uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Kendinde değildi. 15-20 gün önce entübasyondan çıkarıldı. Cihazdan ayrıldı. Şu an oldukça iyi, gezebiliyor. Eğer yurt içinde yerleşik biri olmuş olsaydı taburcu etmiştik. Yaklaşık 10 gün içinde işlemleri tamamlanır, hastamızı göndermiş oluruz." diye konuştu.









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