Eğitimini aldığı kumaş tablo sanatında usta öğretici oldu

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TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzonlu Bilgi Kurbetli Mısır, Ankara'da öğrendiği kumaş tablo sanatını, 40 yıl sonra döndüğü memleketinde kadınlara öğretiyor.

60 yaşındaki üç çocuk annesi Mısır, eşinin görevi dolayısıyla yaklaşık 40 yıl Türkiye'nin farklı illerinde yaşayarak el sanatlarına yönelik kurslara katıldı.

Ankara'da 7 yıl önce gittiği mefruşat kursunda kumaş tablo sanatını öğrenen Mısır, kendini geliştirdiği bu alanda geçen sene usta öğretici belgesini aldı.

Eşinin emekliliğiyle 7 ay önce memleketi Trabzon'a dönen Mısır, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde tarihi Alacahan'da açılan kursta usta öğretici olarak görev aldı.

Mısır, kursa katılan 9 kadına kumaş tablo sanatının inceliklerini öğretiyor.

Bilgi Kurbetli Mısır, AA muhabirine, 7 yıl önce mefruşat kursunda öğrendiği kumaş tablo sanatını severek yaptığını söyledi.

Kursta öğrendiği sanatı meslek haline dönüştürdüğünü ifade eden Mısır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamız, Uzak Doğu'dan gelen bir akademisyenden bu sanatı öğrenmiş ve benimle birlikte arkadaşlarıma da öğretti. O arkadaşlarım pes ettiler, yapmadılar ama ben devam ettirdim çünkü çok sevdim. Zaten devam etmek aşk ve sevgiyle olan bir şey. Sevdiğim için satmaya kıyamıyorum, yakınlarıma hediye ediyorum."

Mısır, yıllar sonra Trabzon'a geldiğinde bu sanatı Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç'e gösterdiğini belirterek, "Bu sanatı Trabzon'a kazandırmak amacıyla usta öğretici olarak işe başladım. Kasımdan beri kurs veriyorum." dedi.

- "Sabırlı olmak ve vakit ayırmak çok önemli"

Tabloları yaparken neşter, strafor, toplu iğne ve atık kumaşları kullandıklarını anlatan Mısır, şunları söyledi:

"Benim için çok güzel bir sanat dalı, Türkiye'de hiç görülmediğini düşünüyorum. Benzerleri var ama yapıştırma tekniğiyle olanlar. Biz neşterle kesip toplu iğne ile kumaşları sıkıştırma tekniğiyle yapıyoruz. Görülmemiş, değişik, emek ve sabır isteyen bir sanatı ben de kursiyerlere öğretiyorum. Yaparken sabırlı olmak ve vakit ayırmak çok önemli."

Mısır, kenarları atmayan, tiftiklenmeyen ve biraz ince kumaşları kullandıklarını kaydederek, "Resimdeki uyumlu renkleri evde bulamayınca mağazalardan temin edebiliyoruz. Çok maliyetli bir sanat dalı değil. Terzilerden ya da parçacılardan kumaş temin ediyoruz, bazen de arkadaşlar sağ olsunlar, bize evdeki kumaşlarını getiriyorlar." diye konuştu.

Bu sanatın yayılmasını istediğini dile getiren Mısır, kumaş tabloları görenlerin hayran kaldığını sözlerine ekledi.

52 yaşındaki kursiyer Deniz Ardaç ise tesadüfen Bilgi Mısır ile tanıştığını belirterek, "Yaptığı sanatı merak edip geldim. Çok farklı bir şey gördüm, başladım. Bu sanat farklı ve harika bir şey. Yaptıkça, ortaya çıktıkça diğer yaptığımız, bildiğimiz işlerden çok farklı bir sanat olduğunu gördük. Herkese tavsiye ediyorum. Gelecek yıl sergimizde de bu sanatın üzerine çok yoğun talep olacağını düşünüyorum." dedi.



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