TTSO Başkanı Çelebi Tiflis ile Trabzon arasında direkt uçak seferleri düzenlenmesini istedi

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Tiflis ile Trabzon arasında direkt uçak seferleri düzenlenmesinin sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'daki sağlık kuruluşlarının Gürcistan'da önemli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, direkt uçak seferi olması halinde gelen kişi sayısında büyük artış yaşanacağını ifade etti.
Trabzon'u Türkiye'nin ilk 5 sağlık turizmi merkezinden biri yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:
"Özellikle Tiflis tarafından Trabzon'a yoğun talep var. Tiflis ile Trabzon arasında karşılıklı direkt uçak seferlerinin başlatılması sağlık turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Trabzon'a sağlık turizmi için gelen yabancıların ilk sırasında Gürcistan vatandaşları var. Bu sayıyı daha da artırabiliriz."