Ortahisar Belediye Başkanı Genç, evde bakım hizmeti alanlara akvaryumu gezdirdi

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, evde bakım hizmetleri alan 16 kişiye Trabzon Akvaryum'u gezdirdi.

Genç, bakıma muhtaç vatandaşların sosyalleşmesine katkı sağlamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Maddi ve manevi olarak dezavantajlı vatandaşların her zaman yanında olacaklarının altını çizen Genç, "Bir nebze de olsa bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yüzlerini güldürdüysek, Ortahisar Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ve dolayısıyla yalnız olmadıklarını hissettirdiysek ne mutlu bize. Onların mutluluğu ve sevinci her şeyden değerli." ifadelerini kullandı.



