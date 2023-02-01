Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AA

Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Ortahisar ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde, M.K'nin (33) kullandığı 61 ZT 400 plakalı otomobil, işe giderken Trabzon-Maçka yolunda karşıya geçmeye çalışan T.G'ye (34) çarptı.

Ağır yaralanan T.G, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemesi sektöründe yeni hedefi Afrika pazarı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemesi sektöründe ...
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, evde bakım hizmeti alanlara akvaryumu gezdirdi
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç, evde bakım hizmeti ...
TTSO Başkanı Çelebi Tiflis ile Trabzon arasında direkt uçak seferleri düzenlenmesini istedi
YEREL HABERLER TTSO Başkanı Çelebi Tiflis ile Trabzon arasında ...
Eğitimini aldığı kumaş tablo sanatında usta öğretici oldu
YEREL HABERLER Eğitimini aldığı kumaş tablo sanatında usta öğretici ...
Gemi yangınında ağır yaralanan Mısırlı işçi, 40 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER Gemi yangınında ağır yaralanan Mısırlı işçi, 40 gün ...
(Görüntülü)PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PİLOTUNUN &#039;KUSURLU&#039; DEDİĞİ HAVALİMANINDA KIYI EROZYONU TEHLİKESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PİLOTUNUN ...
Pistten çıkan uçağın pilotunun 'Kusurlu' dediği havalimanında kıyı erozyonu tehlikesi
YEREL HABERLER Pistten çıkan uçağın pilotunun 'Kusurlu' dediği ...
Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek
Trabzonsporlu Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ ...
Peres´in sağ omzunda bağ yaralanması tespit edildi
YEREL HABERLER Peres´in sağ omzunda bağ yaralanması tespit edildi
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Uzadıkça uzayan kuymağa sıra dışı videolar çekiyor
YEREL HABERLER Uzadıkça uzayan kuymağa sıra dışı videolar çekiyor
Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın bal ihraç edildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den geçen yıl 2 milyon doları aşkın ...
Hakem Yasin Kol'un adaşı manav: O maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz
YEREL HABERLER Hakem Yasin Kol'un adaşı manav: O maçı yönetiyor, ...
Kendisi için yapmaya başladığı takılar 24 ülkede alıcı buluyor
YEREL HABERLER Kendisi için yapmaya başladığı takılar 24 ülkede ...
Trabzonspor'un golcüleri bekleneni veremedi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un golcüleri bekleneni veremedi
(Görüntülü) HAKEM YASİN KOL İLE AYNI İSMİ TAŞIYAN MANAVIN &#039;HAKARET&#039; ÇİLESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKEM YASİN KOL İLE AYNI İSMİ TAŞIYAN ...
Hakem Yasin Kol ile aynı ismi taşıyan manavın 'hakaret' çilesi
YEREL HABERLER Hakem Yasin Kol ile aynı ismi taşıyan manavın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.