Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Ortahisar ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde, M.K'nin (33) kullandığı 61 ZT 400 plakalı otomobil, işe giderken Trabzon-Maçka yolunda karşıya geçmeye çalışan T.G'ye (34) çarptı.

Ağır yaralanan T.G, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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