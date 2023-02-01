KTÜ'lü öğrenciler meclis toplantısında projelerini anlattı

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren "Ortahisar Belediyesi Creatiny Topluluğu" üyeleri de katıldı.

Öğrencilerden Umut Genç, yaptıkları faaliyetler ve çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi sundu.

Genç, Ortahisar Belediyesi yetkililerine destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, "İnşallah bu projelerimizin hepsini tamamlayacağız ve ilgili yarışmalarda şehrimize yeni şampiyonluklar getireceğiz." ifadesini kullandı.

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