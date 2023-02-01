Trabzonspor-Antalyaspor maçından notlar

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-1 yenildiği Atakaş Hatayspor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine Larsen'e, yedek kulübesine çektiği Hugo'nun yerine Denswil'e, Yusuf Yazıcı'nın yerine sakatlığı düzelen Abdülkadir Ömür'e, Enis Bardhi'nin yerine Trezeguet'e 11'de görev verdi.

Bordo-mavili takımda, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı. Genç oyunular Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'de kadroya alınmadı. Sakatlığı düzelen Gbamin ise maç kadrosuna dahil edildi.





- Trezeguet 2 hafta sonra

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda yedek soyundurduğu Mısırlı oyuncu Trezeguet'i 2 hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü.

İstanbulspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında yedek kulübesinde yer alan futbolcu, bu kez teknik direktör Abdullah Avcı tarafından tercih edildi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise forvette Adriano cezası, Haji Wright ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.





- Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın tribününde büyük boşluklar gözlendi.

Az sayıda Antalyaspor taraftarı, misafir takım tribününde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.













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