Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan Sinik, Larsson

Gol: Dk. 34 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 40 Bakasetas (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Leite'den dönen topu Eren Elmalı tamamlamak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Gomez'in sağdan pasında, savunmanın arkasında topu önüne alan Bakasetas'ın şutunda, kaleci Leite yatarak tehlikeyi önledi.

34. dakikada sol tarafta son çizgi üzerindeki Bakasetas'ın ortasında, kaleci Leite'den dönen topu yakın mesafeden Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla hakem Mete Kalkavan gol kararı verdi: 1-0

44. dakikada Ndao'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale edemediği top üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapadı.









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