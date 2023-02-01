Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra (Dk. 46 Hugo), Denswil, Eren Elmalı (Dk. 64 Hüseyin Türkmen), Siopis (Dk. 85 Gbamin), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Djaniny (Dk. 76 Naci Ünüvar), Trezeguet, Maxi Gomez

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 69 Sinan Gümüş), Fernando, Ndao (Dk. 59 Mehmedi), Fredy (Dk. 59 Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 59 Floranus), Larsson (Dk. 80 Ghacha)

Goller: Dk. 34 Trezeguet, Dk. 90+4 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 40 Bakasetas (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

49. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kontrol etti.

64. dakikada sakatlanarak sedye ile oyunu terk eden Eren Elmalı'nın yerine Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

67. dakikada Bakasetas'ın ara pasında, yakın mesafede uygun durumdaki Djaniny'in şutunda, top kaleci Leite'den döndü.

90+4. dakikada sağ tarafta Maxi Gomez'in pasında savunmada Fernando'nun ters şutunda, üst direkten dönen topu Naci Ünüvar yakın mesafeden filelere gönderdi: 2-0

Trabzonspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.









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