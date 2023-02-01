Trabzonsporlu futbolcular Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi:

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da, futbolcular Naci Ünüvar ile Trezeguet galibiyeti değerlendirdi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Naci Ünüvar, takım açısından iyi bir mücadeleyi geride bıraktıklarını ve gol atmak için çok şans elde ettiklerini söyledi.

Ünüvar, maçın sonuna doğru attığı ikinci gole değinerek, "Diğerlerini değerlendirebilseydik beş tane atacağımız bir maçtı diyebilirim. Açıkçası çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü maçın zor bir anıydı zor dakikalarıydı. 2-0'ı elde etmek maçı biraz da bitirdi, sonunu getirdi diyebilirim. Tabi ki 3 puanı bize getirdi. Kendi adıma gol attığım için çok mutluyum." dedi.

Taraftarları önünde alınan galibiyetin ayrı bir duygu yaşattığını vurgulayan Ünüvar, "Açıkçası bir futbolcu olarak oynamak çok önemli. Oynayamamak çok hoş değil. Hocamızın bana bu şansı vermesi benimde yüzde yüzünü göstermem çok önemliydi. Çünkü bunu gösterebilmem, bunu kanıtlayabilmem gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılan Naci Ünüvar, "Bununla ilgili çok fazla yorum yapamam. Üç ay sonrası için bir şey söyleyemem. Şu anda yapmak istediğim şey her maça ve her antrenmana odaklanmak ve en iyisini verebilmek. Üç ay sonra en iyi seçenek neyse onu o zaman göreceğiz." diye konuştu.





- Trezuget: "Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı"

Trezeguet ise takım olarak mücadele ettiklerini ve önemli bir 3 puan aldıklarına işaret etti.

Maçta gol pozisyonları adına birçok şans ürettiklerine dikkati çeken Trezeguet, "Burada önemli olan şans üretebilmemiz. Asıl sorun pozisyon üretemezsek olur. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Şükürler olsun ki sonunda 3 puanı alabildik." dedi.

Deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına da değinen Trezeguet, şöyle devam etti:

"Büyük ve önemli bir maç. Umuyorum ki iyi oyunla elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puanı alarak geri dönerek şehri mutlu edeceğiz. Benim açımdan bakacak olursak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar da bunu yapmaya devam edeceğim. Açıkçası benim gol atmam değil Trabzonspor'un 3 puan alması daha önemli."

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