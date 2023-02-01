Trabzonspor, sahasındaki başarısını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek sahasındaki başarılı sonuçlarını sürdürdü.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Trezeguet, 90+4. dakikada Naci Ünüvar, kaydetti. Karadeniz ekibi, aldığı galibiyetle puanını 38'e yükseltti.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 695 günlük sürede mağlup olmayan Karadeniz ekibi, sahasında yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu 36 lig maçında 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.



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