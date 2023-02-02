TTB'de ocak ayında 1,3 milyar liralık ürün işlem gördü

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) yılın ilk ayında 1 milyar 302 milyon 239 bin liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Ocak 2023'teki işlem hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 arttı.

Ocak 2022'de 665 milyon 328 bin liralık ürünün alınıp satıldığı TTB'de, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 302 milyon 239 bin liralık ürün işlem gördü.

İşlem hacminin 671 milyon 263 bin liralık kısmını fındık alım ve satışları oluşturdu.

Çeşitli gıda maddeleri, hububat, hububat mamulleri, bakliyat, canlı hayvanlar da işlem gören diğer ürünler oldu.





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