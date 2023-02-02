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TTB'de ocak ayında 1,3 milyar liralık ürün işlem gördü

AA

TTB'de ocak ayında 1,3 milyar liralık ürün işlem gördü

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) yılın ilk ayında 1 milyar 302 milyon 239 bin liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Ocak 2023'teki işlem hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 arttı.

Ocak 2022'de 665 milyon 328 bin liralık ürünün alınıp satıldığı TTB'de, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 302 milyon 239 bin liralık ürün işlem gördü.

İşlem hacminin 671 milyon 263 bin liralık kısmını fındık alım ve satışları oluşturdu.

Çeşitli gıda maddeleri, hububat, hububat mamulleri, bakliyat, canlı hayvanlar da işlem gören diğer ürünler oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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