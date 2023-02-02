Trabzonspor, Avcı ile sahasında güldü

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde evinde rakiplerine karşı başarılı sonuçlar aldı.
Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında 3 sezonda toplam 46 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, iç sahada 46 lig maçında 103 puan toplayarak 2,23 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.
- Üç sezondaki iç saha maçları
Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, geçen sezon 19 lig mücadelesinde hiç kaybetmedi.
Karadeniz ekibi, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon iç sahadaki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, bu sezon 11 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
- Üç mağlubiyet yaşadı
Trabzonspor, Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı.
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 696 günlük sürede mağlup olmayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasındaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.
- Bu sezon iç saha maçlarındaki puanlarla lige tutundu
Trabzonspor, özellikle bu sezon iç saha maçlarındaki puanlarla lige tutundu.
Bordo-mavililer, evinde oynadığı 11 lig maçında 27 puan toplayarak iç sahada en başarılı takım olurken, deplasmandaki 10 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla zirve yarışında yara aldı.