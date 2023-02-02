Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir otobüste 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3'ü otobüste 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin istihbari çalışmaları sonucu, E.A'nın (38) Adana'ya otobüsle ruhsatsız silah gönderdiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, Vakfıkebir ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Millet Bahçesi mevkisinde durdurulan otobüste yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 3'ü otobüste, biri ikametinde toplam 4 kişi gözaltına alındı.



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