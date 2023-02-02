Trabzon'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 kişi tespit edildi.



Yakalanan söz konusu düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

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